Il Saracino Club dona kit di dispositivi protettivi alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco di Arezzo

il Consiglio di Club ha deliberato di donare in favore delle 5 Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco della città di Arezzo dei kit di dispositivi protettivi (mascherine sanitarie guanti disinfettante ) che possano coadiuvare le stesse nella loro opera di controllo del territorio e dell’aiuto ai cittadini aretini in questa emergenza nazionale. I kit saranno consegnati ai responsabili Martedi mattina pv 14 Aprile alla sede del Club.

Il contributo stanziato per l’acquisto deriva dalla riallocazione di fondi che erano stati destinati, nel bilancio di previsione del 2020, a progetti di promozione del motorismo storico nel nostro territorio rappresentati da eventi culturali, manifestazioni e iniziative varie che non potranno essere tutte realizzate. Si è ritenuto quindi opportuno, vista la gravità dell’emergenza sanitaria in corso, dare un contributo significativo per la gestione dell’emergenza.

Evidenziamo a tutti i soci che tra gli obiettivi primari dell’associazionismo c’è sempre stata la solidarietà e in questa contingenza il Consiglio del Club ( cosi come il consiglio Federale ASI ) ha ritenuto che anche il motorismo storico dovesse fare la sua parte e che un’iniziativa come questa fosse anche il modo migliore per far conoscere il nostro mondo come un mondo di passione che produce valori positivi, un mondo che sa essere responsabile e consapevole di essere parte di una comunità che va rispettata e difesa.

Vi ricordiamo anche che l’ ASI promuove la raccolta fondi “INSIEME PER FERMARE IL COVID”. assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e che ha devoluto alla raccolta lo stanziamento di 1 MILIONE di euro dando un contributo significativo alla raccolta fondi promossa. Per effettuare donazioni alla raccolta fondi promossa da ASI: https://www.fermiamoilcovid.it/