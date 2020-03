Il sindaco: “Coronavirus, maestra contagiata. Centododici i bambini in quarantena”

Conferenza stampa del sindaco Alessandro Ghinelli sulla situazione Coronavirus.

“Centododici gli studenti che riceveranno un’ordinanza di quarantena. Gli avvisi stanno arrivando. Chi non riceve questo tipo di notifica deve stare tranquillo. Stesso provvedimento anche per le altre maestre che sono entrate in contatto con la collega contagiata” è stato lo stesso primo cittadino a fare il quadro della situazione in merito alla maestra risultata positiva al tampone, che si trova in isolamento domiciliare.

“Non siamo all’Apocalisse. Possiamo continuare la nostra normalissima vita”. E sugli eventi sospesi? “speriamo di poterli recuperare”.

“Calma e sangue freddo. Siamo in un momento emergenziale. Ma con controlli sistematici e atteggiamenti corretti possiamo ridurre drasticamente la possibilità di contagio. Il tasso di mortalità di questo virus non è elevatissimo, ma lo è la sua capacità di diffusione. A campione andremo a controllare il rispetto delle norme previste dal decreto del presidente del Consiglio” ha concluso Ghinelli.