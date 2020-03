Il Sindaco di Terranuova Bracciolini consegna 50 mascherine FFP2 alla residenza per anziani “Don Amelio Vannelli”

Una buona notizia per il personale della struttura: “Grazie di cuore al primo cittadino e a chi fa sentire la propria vicinanza in questi giorni difficili”

Il sindaco di Terranuova Bracciolini (Arezzo) Sergio Chienni ha consegnato 50 mascherine FFP2 agli operatori della Residenza per anziani “Don Amelio Vannelli” gestita da cooperativa sociale Elleuno s.c.s.

Un gesto molto apprezzato da parte del personale della struttura di Terranuova, anche per via del fatto che la stessa cooperativa, nonostante il grande sforzo profuso, ha avuto non poche difficoltà nel reperimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) perché gli ordini restano spesso fermi o inevasi a causa della grande richiesta

“Un grazie di cuore al primo cittadino e a tutti coloro in molte zone d’italia che nel farci sentire la loro vicinanza in questi giorni difficili ci danno anche un aiuto concreto”, le parole di gratitudine di Elleuno.

Le mascherine FFP2 sono ad alta protezione e per loro capacità di filtraggio, sono indicate per gli operatori sanitari. Sono approvate e raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).