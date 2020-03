Pratovecchio Stia: “Chat di gruppo e tanti consigli su come passare il tempo. Le maestre sempre vicine ai bambini”

L’emergenza sanitaria nazionale che ha portato alla chiusura di tutte le scuole di ogni grado, ha dato il via ad una nuova forma di comunicazione tra le maestre e i bambini. Grazie infatti a chat e gruppi Facebook le famiglie ogni giorno ricevono consigli su attività e giochi da fare. Il nido di Pratovecchio Stia Alberto Fani si sta dimostrando particolarmente attivo in tal senso, continuando a promuovere la comunicazione con le famiglie anche con un semplice 2buongiorno” al mattino o con un messaggio di “buonanotte” alla sera.

Il contatto con i bambini è ormai diventato quotidiano ed è pensano non solo alla promozione di attività didattiche da poter realizzare a casa ma anche allo sviluppo di quello spirito di gruppo tanto importante sul quale le maestre lavorano ogni giorno. “L’amministrazione comunale sta cercando di far sentire la propria presenza in modo che nessuno in questo momento si senta solo – ha dichiarato l’assessore al sociale Maria Luisa Tinti – è importante ricordare e far capire ai bambini l’importanza del gruppo, la presenza degli amici che sono una componente importantissima nella loro crescita.

La speranza di tutti è quella di tornare presto alla quotidianità, ma nell’attesa che passi questo momento continuiamo a rimanere in contatto con le famiglie e a non perdere quello spirito di squadra che ci sta tanto a cuore”.