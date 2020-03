Il sindaco: “due nuovi casi di Coronavirus nel territorio di Bibbiena. Salgono in totale a 7”

Ci sono due nuovi casi positivi nel territorio di Bibbiena. Salgono così a 7 i casi nel territorio e tutti in condizioni stabili.

Il Sindaco in merito commenta: “Ho sentito le persone interessate e le loro condizioni sono stabili, comprese quelle dei due ultimi casi. Per quanto riguarda il motivo del contagio di uno di loro è legato ad un familiare, mentre l’altro è legato con ogni probabilità agli altri cinque”.

Le quarantene nel comune di Bibbiena sono attualmente 39, mentre i casi casentinesi salgono oggi a 17.

Il Sindaco ricorda che . “Già da domani saranno attive le tende per i tamponi presso il distretto sanitario, tamponi che ovviamente non saranno per tutti, ma solo per qui casi richiesti da medici, igiene pubblica e Asl e verranno convocati al Distretto e fatti direttamente dalle auto”.

E’ inoltre tutto pronto per l’iniziativa promossa dal tavolo sulla Protezione Civile promosso dal Sindaco Filippo Vagnoli in collaborazione con le Misericordie di Bibbiena e Soci e la Croce Rossa Italiana. “Facciamo squadra: doniamo” il titolo e insieme l’invito che il tavolo fa ad aziende e cittadini per aiutare l’ospedale in questo periodo di emergenza sanitaria. Conto corrente intestato a Confraternita di Misericordia di Bibbiena

IBAN IT06M0306909606100000172108

Banca Intesa San Paolo

Causale : emergenza COVID-19

Oppure donare con carta di credito andando sul sito www.misericordiadibibbiena.org

Ricordiamo che è possibile portare in detrazione la donazione ai sensi del D.L “Cura Italia”.

Filippo Vagnoli ricorda inoltre lo sforzo che stanno facendo tante aziende casentinesi in questa direzione, così come gli imprenditori aderenti all’Associazione “Prospettiva Casentino”.