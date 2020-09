Il Sindaco Vadi: “Incrementare la raccolta differenziata è sfida cruciale per il futuro della comunità

Si è svolto ieri sera il primo ciclo di incontri pubblici organizzati dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni V.no in collaborazione con Sei Toscana per presentare la nuova organizzazione della raccolta rifiuti che partirà dai quartieri dell’Oltrarno, Porcellino e Ponte alle forche. Il Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi:

“La sostituzione del porta a porta con i contenitori ad accesso controllato è un ulteriore passo in avanti verso una raccolta dei rifiuti sempre più differenziata. Per aiutare i cittadini in questa fase di cambiamento Sei Toscana strutturerà una collaborazione con il progetto Cittadini Attivi Angeli Del Bello”

“Quello iniziato ieri sera è un percorso di partecipazione rivolto alla cittadinanza che come Amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, abbiamo fortemente voluto per informare la comunità sul processo di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti. Durante l’incontro, suddiviso in tre turni nel rispetto delle misure anti-Covid a cui hanno preso parte un centinaio di persone, abbiamo cercato di fornire tutti gli elementi necessari per spiegare le ragioni del cambiamento che porterà ad una vera e propria uniformazione della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale”.

E’ quanto dichiara Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni V.no a seguito del primo ciclo di incontri svoltosi ieri sera al Cinema Masaccio sulla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti a cui hanno partecipato l’Assessore all’ambiente, Laura Ermini, la responsabile dell’ufficio ambiente del Comune, Deborah Romei, insieme ai tecnici di SeiToscana.

“In questa fase di riorganizzazione l’Amministrazione comunale si avvarrà della collaborazione che Sei Toscana strutturerà con il Progetto Cittadini Attivi Angeli del Bello di San Giovanni V.no, con lo scopo di diffondere una coscienza e una consapevolezza ecologica nella cittadinanza – continua il Sindaco Vadi – Una cooperazione preziosa che per primi tra i Comuni dell’Ato Rifiuti Toscana Sud possiamo mettere in pratica e di cui siamo particolarmente orgogliosi.

Ricordo che questa riorganizzazione procederà in un primo momento, entro la fine dell’anno, all’omogeneizzazione del sistema della raccolta su tutto il territorio comunale, mentre nel 2021 saranno messe in atto azioni rivolte alla valorizzazione e alla premialità dei cittadini che differenziano e alla sanzione di quanti non procedono a una corretta raccolta oppure, cosa bene peggiore, abbandonano rifiuti – conclude il Sindaco – Il nostro obiettivo è quello di incrementare la raccolta differenziata avvicinandoci sempre più ai parametri previsti dall’Unione Europea:

un percorso virtuoso e determinante per il futuro della nostra comunità, incentrato su un’economia circolare, sul rispetto dell’ambiente e del territorio, a cui sono convinta la città di San Giovanni Valdarno saprà rispondere positivamente”.

Il prossimo incontro è previsto per giovedì 1° ottobre per i cittadini residenti nel quartiere Ponte alle forche/Porcellino si presso il Circolo ARCI “G.Simonti” sempre suddiviso in tre appuntamenti: alle ore 17.00, secondo incontro alle ore 19.00 e terzo incontro alle ore 21.00

Per partecipare agli incontri occorre prenotarsi inviando la propria richiesta telefonando al numero 0559126259 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14) oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected] o su piattaforma Eventbrite all’indirizzo https://ComuneSGV.eventbrite.it. Per il rispetto della normativa sul distanziamento sono ammesse massimo 60 persone per ciascun incontro che avrà la durata di massimo un’ora.