La federazione ha pubblicato le classifiche del “Grand Prix - Trofeo delle Scuole Tennis 2020”. Il circolo aretino è risultato il primo in regione, il diciassettesimo in Italia e l’ottavo tra le Top School

AREZZO – Il Tennis Giotto è la miglior scuola tennis della Toscana. La Federazione Italiana Tennis ha pubblicato le classifiche del “Grand Prix – Trofeo delle Scuole Tennis 2020” in cui sono state riunite 1874 società di tutta la penisola e, tra queste, un posto di risalto è andato proprio al circolo aretino che si è piazzato al primo posto in regione e al diciassettesimo posto in Italia.

Questo risultato configura un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal Tennis Giotto che, nonostante le difficoltà e le incertezze dovute dall’emergenza sanitaria, è riuscito in un solo anno a scalare due posizioni nella graduatoria nazionale e una posizione nella graduatoria toscana (nel 2019, infatti, era risultato rispettivamente diciannovesimo e secondo alle spalle del solo Ct Lucca).

Il “Grand Prix – Trofeo delle Scuole Tennis 2020” mette a confronto tutti i circoli in relazione all’attività sportiva Under20 e all’insegnamento giovanile della disciplina, considerando numerosi parametri riferiti ai risultati raggiunti dagli agonisti nei campionati individuali e a squadre, e alle loro convocazioni nei progetti federali. Oltre alla classifica generale, la federazione ha presentato anche cinque classifiche specifiche per ogni tipologia di scuola (Club School, Basic School, Standard School, Super School e Top School): il Tennis Giotto ha confermato l’ottavo posto nella più importante di queste categorie, la Top School, che riunisce settantaquattro circoli dell’intera penisola dove è attestato un insegnamento di alta qualità ad ogni livello.

Questi importanti risultati sono testimonianza della bontà del percorso di sviluppo e consolidamento del circolo frutto della sinergia tra la visione della dirigenza e la professionalità dei maestri, con un binomio che ha permesso di realizzare un ambiente positivo dove centinaia di bambini e di ragazzi possono crescere, socializzare ed esprimere le loro potenzialità. Il lavoro impostato ha trovato espressione nella vittoria di quaranta titoli toscani negli ultimi dieci anni e di quattro titoli italiani negli ultimi sei anni, con il Tennis Giotto che è oggi un consolidato punto di riferimento per il tennis regionale e nazionale. «Il Tennis Giotto – commenta il direttore generale Jacopo Bramanti, – è la prima scuola tennis della regione e la diciassettesima in assoluto in Italia, al fianco dei colossi della tradizione tennistica nazionale. Tutto questo è un grande motivo di orgoglio e un riconoscimento dell’impegno quotidiano di bambini, ragazzi, maestri e dirigenti».