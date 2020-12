Lo Stemma del Comune di San Giovanni Valdarno nella Galleria dei Comuni della Madonna di Montenero

Lo stemma del Comune di San Giovanni Valdarno sarà collocato nella “Galleria dei Comuni” del Santuario della Madonna di Montenero, a Livorno. Il manufatto sarà realizzato da vetro lavorato, in continuità con la tradizione artigianale vetraria del territorio di San Giovanni Valdarno.

E’ quanto approvato dal Consiglio Comunale attraverso la delibera Consegna dello stemma del Comune di San Giovanni Valdarno al Santuario della Madonna di Montenero.

Per dare ufficialità all’evento una copia della delibera oggi approvata sarà consegnata dal Sindaco, o da un suo delegato, al Santuario della Madonna di Montenero. Successivamente il Comune di SGV commissionerà la lavorazione dello stemma; una volta realizzato sarà consegnato alla “Galleria dei Comuni” che raccoglie gli stemmi dei Municipi della regione, allestita dopo la proclamazione della Madonna di Montenero a Patrona principale della Toscana.

“Un’iniziativa con un doppio significato per la città: da un lato colma una lacuna rispetto alla mancata presenza dello stemma di San Giovanni nella “Galleria dei Comuni”, dall’altro, valorizza le realtà artigianali e industriali della lavorazione del vetro, su cui il nostro territorio vanta una lunga tradizione – dichiara il Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi – Ci tengo a sottolineare che la proposta nasce da un suggerimento di due un nostri concittadini, Emilio Monciatti e Andrea Merli, che ringrazio per aver individuato la possibilità per la nostra comunità di essere presente nella Galleria dei Comuni della Madonna di Montenero, Patrona principale della Toscana, tra i luoghi paesaggisticamente e storicamente più suggestivi della nostra regione. Una proposta che a breve diventerà realtà e che sarà sicuramente motivo di orgoglio per l’intera comunità di San Giovanni”.