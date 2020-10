Il Tennis Giotto vince il titolo regionale nell’Under18 femminile

Bacciarini, Farsetti, Macis e Mariani hanno trionfato per 2-0 nel derby in finale contro il Ct Arezzo Questo successo consegna al Tennis Giotto il quarantesimo titolo toscano nell’ultimo decennio

AREZZO – Quarantesimo titolo regionale conquistato dal Tennis Giotto nell’ultimo decennio. Il raggiungimento del prestigioso traguardo è merito della squadra Under18 femminile formata da Rachele Bacciarini, Sofia Farsetti, Sofia Macis e Matilde Mariani che ha chiuso la propria stagione con la vittoria del campionato toscano e che ha così ulteriormente arricchito la bacheca del circolo aretino.

Il successo è arrivato in virtù dell’affermazione per 2-0 nel derby giocato in finale con il Ct Arezzo, con lo scudetto che è stato festeggiato già al termine dei singolari. A realizzare il primo punto è stata Mariani che ha superato Sofia Betti per 6-0 e 6-1, mentre il secondo e definitivo punto ha portato la firma di Farsetti che ha perso il primo set contro Martina Valentini per 6-2 ma che ha trovato pronto riscatto vincendo il secondo per 6-0 e il terzo per 10-4 al tie-break.

La vittoria del campionato ha registrato il contributo di tutte le ragazze in squadra che avevano in precedenza giocato la semifinale con il Tc Poggibonsi, imponendosi per 3-0 in virtù dei successi nel doppio della coppia Bacciarini-Macis e nei singolari della stessa Bacciarini e di Farsetti.

Il titolo regionale dell’Under18 femminile è il quarto vinto dal Tennis Giotto nella sola stagione 2020 e va a sommarsi alle precedenti soddisfazioni arrivate nell’Under12 con le vittorie della squadra, del singolare con Raffaele Ciurnelli e del doppio con Ciurnelli e Lorenzo De Vizia.

Questi risultati hanno permesso al circolo aretino di raggiungere il traguardo dei quaranta scudetti toscani ottenuti nel decennio 2010-2020, denotando la solidità di un movimento giovanile che continua ad affermarsi ai vertici della regione nonostante gli avvicendamenti tra gli atleti e il trascorrere degli anni. «Il Tennis Giotto – commenta il direttore generale Jacopo Bramanti, – è da tempo riconosciuto come uno dei migliori circoli italiani, con una continuità di risultati che rappresenta il giusto premio per un movimento che vanta una solida struttura dirigenziale e un gruppo di maestri di qualità».