“Kilowatt tutto l’anno” VII Edizione. AAA Cercansi cittadini per commissionare un’opera d’arte

L’Associazione CapoTrave/Kilowatt alle prese con il primo Community Art Work: un ponte tra Sansepolcro e Vienna per sviluppare un progetto artistico e affidarlo a un artista professionista. Primo appuntamento per partecipare al progetto, mercoledì 14 ottobre, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro.

L’Associazione CapoTrave/Kilowatt di Sansepolcro cerca cittadini per sviluppare un progetto partecipativo finalizzato a commissionare un’opera d’arte. Non sono richieste competenze specifiche, ma solo la disponibilità a incontrare altri cittadini per dibattere insieme temi rilevanti per la città di Sansepolcro e per confrontarsi con un analogo gruppo di Vienna, fino ad arrivare a commissionare a un artista un’opera comune che sarà realizzata la prossima estate.

La partecipazione è aperta a tutti: il primo appuntamento è previsto mercoledì 14 ottobre, alle 21, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro (info e iscrizioni a [email protected] ). L’idea nasce in seno al progetto europeo Be SpectACTive! dalla collaborazione tra l’Associazione CapoTrave/Kilowatt e brut, realtà artistica viennese. Le due realtà dialogheranno a distanza per identificare le linee guida utili alla realizzazione di un’opera artistica che verrà poi affidata, tramite bando, a un artista professionista.

L’intento è quello di creare un ponte tra le due città europee e attivare la cittadinanza, rendendola partecipe e consapevole dei processi creativi, com’è nel DNA dell’associazione biturgense.

Tutti gli eventi di CapoTrave/Kilowatt si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19, con distanziamento tra le poltrone, le mascherine e la registrazione dei nomi dei presenti, che non potranno essere più di 42.