Il Valtiberina Tennis&Sport conquista la promozione in D1

Il Valtiberina Tennis&Sport conquista la promozione in serie D1 femminile. Il traguardo è stato raggiunto al termine di un torneo impeccabile in D2 dove le tenniste della prima squadra hanno trionfato in tutti gli incontri disputati, permettendo al circolo di Sansepolcro di festeggiare il suo primo storico successo in un campionato. Il raggiungimento di questa vittoria rappresentava l’obiettivo stagionale del Valtiberina Tennis&Sport che aveva costituito una formazione particolarmente competitiva con le tre migliori atlete cresciute nel suo settore giovanile: Michela Metozzi e Viola Angelini del 2002, e Chiara Bruschi del 2004.

Questa squadra, allenata dalla responsabile del settore agonistico del circolo Elora Dabija (ex professionista fino al 273° posto del ranking mondiale), è riuscita ad ottenere la certezza della promozione già con una giornata d’anticipo in virtù di un cammino perfetto dove ha superato ogni avversaria incontrata, riuscendo ad avere la meglio su Polisportiva 2M di Campi Bisenzio, Tc Il Punto di Massa, Tennis Italia Viareggio, Ct Pontedera e Tc Follonica. Il primo posto è valso anche l’accesso al tabellone regionale con le migliori nove squadre emerse dai quattro gironi toscani di D2 per l’assegnazione del titolo regionale della categoria: l’ambizione sarà ora di lasciare il segno anche in questa seconda competizione. Nei prossimi mesi, inoltre, il Valtiberina Tennis&Sport lavorerà per consolidare e rinforzare la prima squadra femminile che nel 2021 sarà impegnata in serie D1, per riuscire fin da subito a giocare un ruolo da protagonista.

La promozione rappresenta una tappa importante del percorso di consolidamento del circolo biturgense che, nell’ultimo decennio, ha investito per lo sviluppo del proprio vivaio, per la crescita dei propri atleti e per il miglioramento del proprio impianto. Questo impegno ha permesso al Valtiberina Tennis&Sport di configurarsi come un punto di riferimento per l’intera vallata con una solida struttura che vanta oggi oltre cento tennisti divisi tra il settore agonistico guidato da Dabija insieme ad Ettore Caselli e la Scuola Addestramento Tennis che, coordinata dal maestro Claudio Ceccomori, ha ripreso le proprie attività nel corso di settembre e ha iniziato ad aggregare nuovi giovani tennisti. «Ringraziamo le nostre atlete della D2 che abbiamo visto crescere e alle quali siamo tutti ormai particolarmente affezionati – commenta il presidente Carmelo Gambacorta. – Le ringraziamo per aver regalato al nostro circolo la grande gioia di festeggiare la prima vittoria di un campionato di livello regionale in campo femminile. Si tratta di un traguardo che avevamo programmato, che non abbiamo raggiunto già nel 2019 solo a causa dell’infortunio di una nostra tennista e che concretizza gli sforzi di tutto il nostro circolo nell’acquisire una sempre maggior solidità e competitività anche a livello agonistico».