In Casentino è attivo il Centro Operativo Intercomunale: favorirà la collaborazione degli enti nella gestione dell’emergenza

L’ Unione dei Comuni Montani del Casentino ha attivato il COI (Centro Operativo Intercomunale), con modalità di lavoro agile e con postazione da remoto. L’obiettivo è quello di gestire in modo coordinato l’emergenza nazionale dichiarata per i prossimi 6 mesi, facendo rete tra le istituzioni, comunicando in tempo reale gli aggiornamenti relativi al territorio e adottando misure comuni.

E’ attivo il seguente numero di telefonia mobile 3341061168 per uso esclusivo dei soggetti e degli Enti del sistema provinciale integrato di Protezione Civile. Nei prossimi giorni inoltre sarà attivata la home page del sito www.uc.casentino.toscana.it una sezione dedicata all’emergenza.

“Questo è il momento in cui gli enti devono agire in modo unitario, coordinandosi, comunicando e agendo insieme – ha dichiarato il vice presidente dell’Unione Giampaolo Tellini – il nostro paese sta affrontando un’emergenza sanitaria che richiede il nostro massimo impegno, da oggi grazie al Coi ci impegneremo a gestire al meglio la situazione di emergenza per uscirne al più presto”.