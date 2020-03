Nata Teatro aiuta le famiglie con bambini raccontando storie sui propri social

Raccontare fiabe contro la paura, per passare il tempo, per sentirsi vicini. In questi giorni di reclusione forzata, Nata Teatro vuole trovare il modo di stare accanto e dare sostegno ai tanti bambini e ragazzi chiusi in casa ormai da settimane, per aiutare i genitori a passare del tempo con i propri figli, ma anche un modo pere continuare, almeno in parte, il proprio lavoro.

È per questo che ogni giorno, sui canali social della compagnia verranno pubblicati brevi video e storie interpretati da tanti personaggi diversi, dalla favola di Pierino e il Lupo narrata e suonata da Lorenzo Bachini, alle storie di Iaia la libraia interpretate da Cinzia Corazzesi, le avventure di Pinguì raccontate da Livio Valenti e tante altre sorprese.

Teniamoci stretti proprio adesso che dobbiamo stare così lontani.