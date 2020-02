“In queste ore così difficili grazie a medici e operatori sanitari”

“In queste ore così difficili, a nome del sindaco Ghinelli e mio, un ringraziamento sentito a tutti i medici, gli operatori sanitari e del settore sociosanitario d’Italia.

Un pensiero particolare a chi lavora in Toscana e nella nostra città. Che Dio vi protegga e ve ne renda merito”.

Questo il post diffuso dall’assessore alla sanità e al sociale del Comune di Arezzo, Lucia Tanti, in merito a quanto sta accadendo in tutta Italia per la diffusione del Coronavirus. Un commento ed un pensiero, che condivide con il primo cittadino, in cui esprimono vicinanza al personale che si prende cura, in prima linea, della salute della popolazione.