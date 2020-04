Incendio boschivo a Monterchi, 6000 metri quadrati di bosco in fiamme

Sono circa le tre del pomeriggio quando i Carabinieri del Comando Stazione di Monterchi vengono allertati della presenza di fiamme e fumo provenienti da una vasta area boschiva nella vicina località “Le Forre”. I militari si affrettano a raggiungere il luogo e durante il tragitto incrociano un’automobile che sfreccia a gran velocità nel senso opposto di marcia al loro, insospettiti contattano la centrale operativa fornendo la targa dell’auto. Pochi minuti dopo la stessa automobile viene fermata da parte dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile.

I sospetti risultano fondati, a bordo ci sono tre uomini, tutti di origine albanese, pregiudicati, che svolgono la professione di boscaiolo e non sanno fornire idonee giustificazioni riguardo la loro presenza lì. I militari sentono inoltre un odore acre provenire dall’abitacolo, molto simile all’odore della nafta utilizzata per i mezzi agricoli, con uno sguardo d’intesa decidono di approfondire, invitando i tre a seguirli in caserma.

Nel frattempo i Carabinieri della Stazione di Monterchi dopo aver raggiunto il luogo dell’incendio con non poche difficoltà connesse all’impervietà dell’area, rinvengono un mezzo agricolo quasi carbonizzato, sono abili però nel riuscire a risalire al numero di telaio del vettore e dunque ad associarlo ad una ditta a cui capo vi è un signore albanese, noto alle forze dell’ordine. Il puzzle inizia prendere forma, i tre fermati dai Carabinieri lavorano saltuariamente anche per quella ditta.

Ulteriori accertamenti consentono di acclarare le ipotesi degli inquirenti, che riescono a chiudere il cerchio denunciando 4 persone per l’ipotesi di reato di incendio boschivo colposo in concorso. I 4 sono inoltre stati sanzionati per aver violato le disposizioni del decreto Legge N.19 del 25.03.2020.