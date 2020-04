Incendio palazzina Calcit, D’Urso: “commissione al lavoro per accertamenti cause. Da metà prossima settimana ritorno a regime”

“Le cause sono in corso di accertamento. Ho nominato una commissione per stabilirle” questo il punto del direttore generale della Asl, Antonio D’Urso sull’incendio di stanotte alla palazzina del Calcit. L’attività dovrebbe ripartire regolarmente a metà della prossima settimana. Qui, dopo la trasformazione del San Donato in ospedale Covid era tornato centro per le cure oncologiche, mentre l’hospice di cui era sede è stato trasferito alla Rsa di Pescaiola.