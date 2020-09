Incidente in A1 tra uscita Valdarno ed Incisa

Incidente in autostrada. Protagonista un motociclista (sembra senza il coinvolgimento di altri mezzi) che al momento dell’intervento dell’ambulanza è risultato vigile e cosciente.

Sono intervenuti Polstrada e Vigili del Fuoco. Per ora non sono disponibili altre notizie

Incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio attorno alle 18 in autostrada, al km 332 in Valdarno in direzione nord. Protagonista un motociclista di 53 anni residente a Firenze.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi e persone. Sono stati attivati elisoccorso regionale , ambulanza BLSD e vigili del fuoco.

Il paziente e’ stato trasferito con Pegaso 1 in codice giallo all’ospedale Careggi di Firenze.