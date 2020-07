Interventi di messa in sicurezza e manutenzione su viabilità e marciapiedi Cambia la circolazione in via Michelangelo e in via Vittorio Veneto

Nei prossimi giorni sono in programma interventi di messa in sicurezza e piccole opere di manutenzione ordinaria su viabilità e marciapiedi comunali.

Da lunedì 3 a martedì 4 agosto, senso unico provvisorio in viale Michelangelo, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Vittorio Veneto e viale Mecenate, con direttrice viale Mecenate (orario 8.30-20).

Negli stessi giorni e nei medesimi orari:

in viale Michelangelo, nel tratto che va dall’intersezione con via Vittorio Veneto e piazzale della Repubblica, restringimento provvisorio della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori;

in ambo i lati di viale Michelangelo, nel tratto che va dall’intersezione con viale Mecenate a piazzale della Repubblica, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

In virtù di tale provvedimento, i veicoli provenienti da viale Signorelli avranno l’obbligo di svoltare in viale Mecenate e pertanto piazzale della Repubblica potrà essere raggiunta percorrendo viale Mecenate, via Duccio da Buoninsegna, via Arno. Giunti all’intersezione semaforica si potrà svoltare in destra su via Vittorio Veneto fino a raggiungere viale Michelangelo per proseguire in sinistra in direzione piazzale della Repubblica.

Da martedì 4 a mercoledì 5 agosto, senso unico provvisorio in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra le intersezioni semaforiche con via Rismondo e via Piave, con direttrice viale Michelangelo (orario 8.30-20).

Negli stessi giorni e nei medesimi orari:

– in ambo i lati di viale Vittorio Veneto, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga.

In virtù di tale provvedimento: