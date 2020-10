“Io non rischio”: Monte San Savino e Civitella aderiscono al progetto

La Misericordia invita tutti i cittadini a collegarsi su Facebook l’11 ottobre in orario 9-18

La Misericordia di Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana quest’anno, per il primo anno, ha aderito alla Campagna IO NON RISCHIO 2020, che servirà a comunicare le buone pratiche di protezione civile.

La campagna è promossa dal Dipartimento di Protezione Civile e possono aderire sia associazioni sia Enti pubblici come i Comuni.

Negli anni precedenti la campagna si è sempre svolta nelle piazze delle città, quest’anno a causa della pandemia in atto, la giornata dell’11 Ottobre sarà organizzata virtualmente sui canali social della Misericordia di Monte San Savino, ovvero sulla sua pagina Facebook all’indirizzo www.facebook.com/MisericordiaMonteCivi

I comunicatori dell’Associazione, che hanno svolto la formazione a distanza nei mesi scorsi, hanno preparato una Campagna informativa sulle buone pratiche di Protezione Civile da tenersi in caso di alluvione. Saranno postate schede informative, video e altri materiali interattivi e i volontari saranno online per rispondere ai quesiti della popolazione.

Il nostro territorio non è nuovo a fenomeni alluvionali, per questo è stato scelto questo rischio, per preparare e rendere consapevole la cittadinanza di quelli che sono i comportamenti da tenere prima, durante e dopo un evento di questo tipo. La Protezione Civile siamo tutti noi, Enti, Associazioni e cittadinanza.

Conoscere il territorio, quelli che sono i pericoli e quelle che sono le buone pratiche da adottare permette di ridurre i rischi correlati e agevola le operazioni di soccorso, a volte prevenendole.

La Misericordia invita tutti i cittadini a collegarsi su Facebook l’11 ottobre in orario 9-18.