Castel Focognano: domenica si svolgerà la manifesazione”Io non rischio”

Buone pratiche di Protezione Civile: conoscere per proteggersi

Domenica 11 ottobre 2020 si svolgerà l’evento mediatico “ Io non rischio” organizzato dell’ANPAS di Castel Focognano.

Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, realizzata in accordo con la Regione e il Comune. La manifestazione si rivolge ai cittadini con l’obiettivo di promuovere un comportamento attivo nel campo della prevenzione dei rischi.

I volontari di protezione civile, protagonisti formati e organizzati per questa iniziativa, intendono sensibilizzare sui rischi del terremoto e dell’alluvione per rendere consapevole la cittadinanza di quelli che sono i comportamenti giusti da mettere in pratica prima, durante e dopo eventi di questo tipo.

Il programma è principalmente incentrato sui fenomeni alluvionali, dato che il nostro territorio non è nuovo a fenomeni di questo genere.

Conoscere il territorio, i suoi pericoli e le buone pratiche da adottare per ridurre i rischi correlati, aiuta a prevenirli e agevola le operazioni di soccorso.

Negli anni precedenti, la campagna “Io non rischio” si è sempre svolta nelle strade e nella piazza del nostro paese, ma quest’anno a causa della pandemia in atto, la giornata di domenica 11 ottobre sarà organizzata virtualmente secondo questo programma:

ore 9:00 Apertura campagna Nazionale “ Io non rischio” –

ore 10.30 Spot (video vari) sulla prevenzione

ore 11.30 Video testimonianza alluvione ‘66

ore 14.00 Presentazione linea del tempo

ore 14.30 Video testimonianza alluvione ‘92

ore 15.00 Spot (video vari) su cosa fare durante

ore 16.00 Testimonianza alluvione ’94 –

ore 17,00 Spot (video vari) su cosa fare dopo

ore 18.15 Intervista al Sindaco di Castel Focognano Lorenzo Ricci sul piano comunale e messa in sicurezza del territorio.