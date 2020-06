Iscrizioni ai nidi fascia piccoli: le domande devono pervenire online entro il 12 luglio. Vaccinazioni in regola

Sono aperte le iscrizioni agli asili nido per i bambini residenti nati dall’8 settembre 2019 al 7 giugno 2020 e in regola con le vaccinazioni sanitarie. Scadenza: le ore 14 di domenica 12 luglio.

I posti messi a bando sono 35 nei nidi comunali mentre 28 sono quelli in convenzione nei nidi privati accreditati. Domande solo online.

Per chi ha le credenziali di accesso e conosce la procedura il link è https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SC_NIDIP_2021, per chi non ha le credenziali e vuole consultare le istruzioni basta un click su https://www.comune.arezzo.it/domande-scuola-online-istruzioni

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 5 agosto, nei successivi 15 giorni va invece effettuata l’accettazione senza la quale scatta la perdita del diritto al posto e l’annullamento della domanda.

L’ufficio servizi educativi risponde dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 allo 0575 377287 – 377401 – 377256. La mail è [email protected]

Ulteriori informazioni nel sito del Comune mentre nel canale Youtube ci sono i video delle strutture.