Kilowatt Festival di Sansepolcro, mercoledì 22 luglio ospitalità internazionale con il drammaturgo e regista franco marocchino El Khatib

La terza giornata di Kilowatt Festival, mercoledì 22 luglio, vede la presenza di un ospite internazionale, il drammaturgo e regista franco-marocchino Mohamed El Khatib, uno dei nomi di punta della nuova scena transalpina, che insieme alla compagnia Collectif Zirlib presenta in prima nazionale lo spettacolo C’est la vie. In scena i due attori protagonisti, Fanny Catel e Daniel Kenigsberg raccontano la loro comune tragedia: la perdita di un figlio. Un’esperienza intima, estetica, politica, una dimostrazione d’amore incondizionato, ciò che rimane quando si è perso l’essenziale. Alle 22:45 al Chiostro Santa Chiara.

La danza protagonista della performance in prima assoluta di Stefania Tansini, artista che realizza progetti coreografici, video e performances. È stata danzatrice per Simona Bertozzi, Luca Veggetti, Romeo Castellucci, Cindy Van Acke. Lo spettacolo Punti di ristoro presentato questa sera è un lavoro che indaga la ricerca del piacere, attraverso i diversi stati che cambiano il corpo. Alle 21 al Giardino del Teatro alla Misericordia.

La giornata comincia alle 10 all’Auditorium Santa Chiara con la seconda parte dell’incontro pubblico La tradizione dell’innovazione dedicato all’opera di Roberto Latini. A seguire la lettura di Nnord_Paralipomena e parerga / movimento 4. Dopo la pausa pomeridiana si riprende alle 18 all’Auditorium Santa Chiara dove Andrea Cosentino, premio UBU 2018, e Fabrizio De Rossi Re presentano il primo studio di Rimbambimenti – dalla fisica quantistica al morbo di Alzheimer, una performance musicale che gioca con i paradossi della fisica post-einsteiniana e le defaillance della memoria. Un’indagine sul tempo, tra clownerie e musica contemporanea. Alle 19 al Chiostro di Palazzo delle Laudi seconda replica di Eracle, l’invisibile della compagnia Teatro dei Borgia.

Sempre alle 19 in Piazza Garibaldi , torna la Piazza dei Beni Comuni uno spazio di incontri e dibattiti sul concetto di sostenibilità̀ e sulle sue declinazioni ambientali, economiche, sociali e culturali. Quest’anno la Piazza salda una collaborazione con l’Associazione Progetto Valtiberina. Fratellanza e sostenibilità: la lunga storia della finanza etica è il titolo dell’appuntamento di questa sera, il primo della serie che ci accompagnerà fino a domenica 26 luglio, durante gli incontri si parlerà di finanza etica, di partecipazione culturale, di sentieri naturalistici, di artigianato e commercio, e uno degli incontri sarà̀ dedicato a una passeggiata tra le vie di Sansepolcro, alla ricerca di erbe nate spontaneamente.

Ultimo appuntamento con il padrino del festival Roberto Latini alle 21:50 al Chiostro San Francesco con la lettura di Nnord_Paralipomena e parerga / movimento 5. Alle 22:05 il Chiostro San Francesco ospita Giselda Ranieri con T.I.N.A. (There is no alternative), performance sulla sindrome da iper-connessione, sul mare magnum di occasioni che spostano l’orizzonte della felicità, tramutando il presente in una realtà ansiogena, dove si rischia di perdere la bussola.

Dalle 00:10 il dopofestival alle Piscine Pincardini chiude la serata sulle note dei Sinedades in concerto, gruppo italo argentino da cui nasce un linguaggio che mescola il folk europeo con i ritmi sudamericani. Il programma completo su www.kilowattfestival.it. Per gli spettacoli serali possibilità di live streaming in Piazza Garibaldi. Acquisto online dei biglietti su www.liveticket.it

Obbligatorio l’acquisto anticipato dei biglietti : online sul sito www.liveticket.it

Durante il festival sarà possibile comprare i biglietti a Palazzo Pretorio dalle 16:00 alle 23:00.

Non sarà possibile comprare i biglietti nelle sedi di spettacolo.