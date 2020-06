La campagna elettorale inizia a scaldarsi. Centrodestra: “Ralli smetta di gettare fumo negli occhi agli elettori”

Le segreterie dei partiti di centro destra di Arezzo prendono posizione sulle esternazioni di Luciano Ralli, candidato del centrosinistra, durante la conferenza stampa di apertura della sua campagna elettorale.

I coordinatori comunali di FDI, FI e Lega così intervengono: “È doveroso precisare che la patente di centro destra assegnata da Ralli al neo candidato Marco Donati è solo un modo farlocco e furbesco per buttare fumo negli occhi ai cittadini aretini.

Il centro destra è ben definito e pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale mentre a sinistra continua l’escalation infinita di candidature. Con il massimo rispetto per Marco Donati, è ormai nota la sua collocazione nel campo del centro sinistra, essendo stato parlamentare del PD. Lo dice la sua storia. Il Dott Ralli la smetta di tentare infantilmente di mischiare le carte tentando di creare confusione all’elettorato aretino.

Dopo il governo Conte, Arezzo non merita una accozzaglia di liste di sinistra che non può nemmeno definirsi una coalizione politica. Il consenso delle urne, a favore dei partiti del centro destra, garantirà una ulteriore spinta all’azione di governo della città: è il voto ad un centro destra coeso e unito e pronto ad affrontare una nuova legislatura che farà il bene della città e di tutti i cittadini, non certo a chi come Ralli è pronto a smentire l’evidenza che Donati è l’ennesimo candidato di centro sinistra” concludono le segreterie comunali di FI, Lega e FdI.

Sei i candidati a sindaco. Ghinelli per il centro destra punta al mandato bis, Ralli schierato dal centrosinistra, l’outsider Marco Donati che si presenta puramente civico, dopo aver lasciato Italia Viva ( che si è schierata a sostegno di Ralli). Ed è proprio l’ex deputato del Pd renziano a rappresentare al momento l’incognita maggiore in merito al bacino di voti che potrebbe raccogliere. In lizza per il vertice di Palazzo Cavallo anche Michele Menchetti, per i Cinque Stelle, Daniele Farsetti per Patto Civico e Alessandro Facchinetti per il Partito Comunista.