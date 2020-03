La catena di “produzione” della solidarietà del Calcit

Le Donne del Calcit si sono messe all’opera per la realizzazione di mascherine. Adesso chiederanno la certificazione al Ministero della Salute.

Ma non è finita qui. L’associazione aretina, da sempre in prima linea assieme ai suoi tanti affiliati e donatori, ha già impegnato, tramite una raccolta fondi, 140mila euro per l’acquisto di dispositivi di protezione, purtroppo sempre carente, per il personale sanitario.

Il Calcit, infatti, collabora ad una iniziativa di raccolta fondi, a cui partecipano anche i quartieri della Giostra del Saracino, e promossa anche da Loredana Nencetti. La raccolta confluisce nel conto della stessa associazione, che precisa “non ci sono altri canali pro Calcit per sostenere i reparti di malattie infettive e rianimazione”.

La parte di raccolta on line sta ottenendo buoni risultati. E il cuore grande degli aretini lo si ritrova e legge anche nei commenti che lasciano insieme alla donazione nel sito qui sotto al quale si accede per lasciare il proprio contribuito