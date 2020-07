La consegna dei premi fedeltà al lavoro e sviluppo economico. Ecco a chi sono andati

Consegnati, nel corso di una cerimonia pubblica all’Anfiteatro Romano di Arezzo, i premi “Fedeltà al lavoro e Sviluppo Economico – edizione 2020”.

Alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle associazioni economiche di categoria i riconoscimenti sono andati ad aziende della nostra provincia che si sono distinte in cinque specifiche categorie: internazionalizzazione, imprenditoria femminile, innovazione, impegno imprenditoriale e giovani imprenditori.

“Quest’anno il Premio “Fedeltà al Lavoro” – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi – acquista una valenza ancora più significativa visto che fino a poche settimane fa eravamo in pieno lockdown ed ancora permangono evidenti criticità. Il Covid 19 e le sue pesanti ripercussioni economiche hanno radicalmente ridisegnato le prospettive di sviluppo economico ed introdotto problematiche impensabili fino a pochi mesi fa. In questo contesto lo sforzo che viene richiesto al sistema delle imprese è davvero enorme: una riorganizzazione strutturale, nuove strategie di mercato, ricerca, innovazione, diversificazione di prodotto per un cammino che comunque non si prospetta né facile né esente da ulteriori rischi derivanti da ritorni della pandemia e dai contesti internazionali.

“Il premio “Fedeltà al Lavoro” – spiega il Segretario Generale dell’Ente Marco Randellini – è stato istituito nel 1952 per celebrare il ruolo e l’impegno di chi dedica le proprie energie ed il proprio ingegno allo sviluppo delle proprie aziende e, conseguentemente, dell’intera realtà economica del territorio. Quest’anno. assegnando riconoscimenti ad alcune delle oltre 83.000 aziende che operano nel territorio della nostra Camera di Commercio, vogliamo indirizzare l’apprezzamento ed il riconoscimento di noi tutti va verso un sistema economico locale che, in questi mesi di emergenza, ha dimostrato responsabilità, determinazione ed un diffuso rispetto delle regole poste a tutela della salute e della sicurezza comune. Un sistema economico chiamato a fronteggiare molte difficoltà ma pienamente in grado di superarle attraverso l’impegno e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto”.

Ma ecco in dettaglio i vincitori del Premio Fedeltà al Lavoro ed allo Sviluppo economico 2020 :

IMPEGNO IMPRENDITORIALE

INNOSACC DI INNOCENTI A.SACCHETTI L. E C. SNC

L’ANTICO FORNO CANU Srl

CAFFE‘ PARADISO DI MANETTI ANDREA E C. SAS

MASTRO SANTI DI DEL SERE

C.R.E.V. SNC DI INNOCENTINI LINO, NANNUCCI ROBERTO E C

MANESCHI SNC DI MANESCHI WILMA & C.

AZIENDA AGRICOLA COLLUNGO DI PASTI CLEMENTE S.S.

PIZZERIA PORCINI DI PAOLO PORCINI & C. SNC

FERRAMENTA VALDARNESE DI PRATESI STEFANO

STAZIONE DI SERVIZIO PGV di BALDI A. SAS

PIERO SCARTONI

PASTICCERIA GELE‘ DI LOMBARDI LUCIA

IL MULINO BENINI EMILIO DI BENINI ANDREA E C. SNC

BRUSCHI MASSIMILIANO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

SARA PREZIOSI SRL

ZONE CREATIVE SRL

TESAR SRL

SECO S.p.A.

IDEA D‘ORO SAS DI SCAPECCHI ALESSANDRO E C.

AZIENDA AGRICOLA AMERIGHI STEFANO

DEL PIA SRL

APICOLTURA FRANCESCO RICCUCCI

SUGAR SRL

INNOVAZIONE

M.C. S.r.l.

IT.TE.DI SRL

VISIA IMAGING SRL

CROMA CATENE SRL

SOCIETA‘ AGRICOLA GIOVAGNINI MAURO E PAOLO S.S.

FRANTOIO DEI CINQUE COLLI SOC. COOP. AGRICOLA

APICOLTURA CONSEGNI SOCIETA‘ AGRICOLA S.S.

AD SPRAY SRL

PRIMITIA SRL

GREEN SERVICE SCRL

IMPRENDITORIA FEMMINILE

CENTRO DI EST-ETICA DI SONIA PATRICIA DALLA RAGIONE

LA SOSTA DIVINA DI ESPOSITO MANUELA

I‘LUPO DI VENEZIANI ROBERTA

BIANCHINI MAGLIERIE SNC DI BIANCHINI SERENA HORINKOVA SILVIE

“LA RENAIA AGRITURISMO” DI CAROLA LAZZERI

AZ. AGR. BIO TARAZONA SANCHEZ MIRIAM LUCRECIA

“LA COLMATA AGRITURISMO” MERCURIO ANTONIETTA

COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO

O.M.A.C. (Officina meccanica alto Casentino) di Erculei Tiziana

SOCIETA‘ AGRICOLA G.M.M. DI ILLUMINATI GIULIANO, MARILENA E MONICA SNC

PINA ALBERTI

IMPRENDITORIA GIOVANILE

ARTE & COLORI SAS DI TOSTO FRANCESCO

DALI‘ DI ALICIATI GIOVANNI

AZ. AGRICOLA CLARELLI SILVIA

LO SPACCIO DI MARTA PAPA

FABBRI VIVAI SOCIETA‘ AGRICOLA A RESPONSABILITA‘ LIMITATA

Mp2 Srl