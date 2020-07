Riparte anche l’atletica. Tra i top runners La Rosa e Giacobazzi

Ancora poche ore poi la corsa su strada anche ad Arezzo prova a rivedere la luce dopo il buio della pandemia, gara in notturna giovedì 30 Luglio sui 3 km con partenze a blocchi ad ogni 3 minuti e distanze in fase d’avvio, ritrovo in Piazza Guido Monaco dalle 19, il primo start alle 21 e atleti suddivisi in categorie, i primi a prendere il via saranno i Master Over 60 magari raggruppati se il numero d’iscritti sarà inferiore a 15 atleti.

Ultima partenza quella dei Top con la presenza degli azzurri Stefano La Rosa e Alessandro Giacobazzi, che avranno buona compagnia da altri atleti italiani di buon valore e manco a dirlo una nutrita pattuglia di atleti africani di stanza a Siena, anche per loro sarà una prima volta, dopo un paio di mesi di stop. Per la parte in rosa numerose anche le atlete di buon valore che si sono iscritte tra le quali: Badii, Lopez, Tamburi, Poesini, Leonardi, Volpi e Giachi che dovranno vedersela pure loro con le africane di stanza a Siena. Organizzata all’UP Policiano Arezzo Atletica la manifestazione prevede anche una parte riservata al settore giovanile con gare sulla distanza dei 200 mt, ovviamente come prevede il protocollo Fidal dovranno essere osservate le norme vigenti antiCovid, insomma proviamoci facendo tutti la nostra parte per stare nelle regole e anche per dimostrare che non esiste solo il calcio. Ritiro dei pettorali gara per chi non lo avesse fatto prima alla sede dell’UP Policiano dalle 19, alle 20,30 in Piazza Guido Monaco rigorosamente in fila distanziati e mascherina.

Questo l’elenco dei Top Runner al momento iscritti all’evento che dovrebbe toccare si spera le duecento unità.

Uomini:

Donne:

