Coronavirus, il punto della situazione con il Sindaco Ghinelli

Coronavirus, il punto della situazione. Ghinelli: “porte chiuse alle 18 anche per pizzerie a taglio ma possono fare consegna a domicilio. Supermercati aperti anche nei festivi, ma non per i beni non alimentari. Mercato del sabato aperto solo per vendita di generi alimentari. Momento grave ma tutti insieme ce la possiamo fare. Usciamo meno possibile e meglio da soli. Evitate assembramenti, anche nei parchi”

La conferenza stampa del Sindaco Alessandro Ghinelli per fare il punto sul coronavirus. AGGIORNAMENTO DI MERCOLEDI’ 11 MARZO ORE 18:30