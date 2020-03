L’annuncio del premier Conte: “In Italia chiusi tutti i negozi, ristoranti e bar. Tranne alimentari e farmacie”. Aperti tabaccai e edicole. “Servizi pubblici e trasporti garantiti”

Il premier Giuseppe Conte, questa sera, ha annunciato in diretta Facebook misure ancora più restrittive per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Le nuove misure prevedono la chiusura in tutta Italia di tutti i negozi, tranne quelli alimentari e le farmacie e para farmacie. Resteranno aperti anche tabaccai e edicole. Non è necessaria la corsa ai generi di prima necessità che non mancheranno. Le fabbriche e le industrie restano aperte, nel rispetto della sicurezza, anche se l’indicazione è di chiudere i reparti non produttivi. Garantiti servizi pubblici e trasporti.

Questo in sintesi l’intervento del presidente del Consiglio che ha ribadito come la priorità sia la salute dei cittadini.

Le misure adottate al momento, come specificato da Conte, valgono due settimane.

Ad Arezzo molti negozi, attività e locali avevano già deciso di abbassare le saracinesche prima delle nuove misure che entrano in vigore da giovedì 12 marzo.

Il video con l’annuncio di Conte