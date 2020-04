La Libera Accademia del Teatro presenta i primi corsi di teatro on-line

La scuola aretina ha riorganizzato la propria attività con lezioni digitali rivolte a vecchi e nuovi allievi

Il corso proporrà un’attività espressiva per lo sviluppo di voce, dizione, fonazione e interpretazione

Corsi di teatro on-line per la Libera Accademia del Teatro. La sospensione delle tradizionali lezioni ha motivato la storica scuola cittadina a riorganizzare la propria didattica attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali, studiando espressioni artistiche alternative per mantenere i legami con gli allievi. I corsi sono già stati riattivati per alcuni gruppi con una positiva fase di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento che ha evidenziato la possibilità di poter portare avanti le attività di recitazione anche in videoconferenza.

Alla luce dell’entusiasmo e degli apprezzamenti registrati, la Libera Accademia del Teatro ha così pensato di estendere questa possibilità di formazione anche a nuovi aspiranti attori, organizzando il primo corso on-line rivolto a ragazzi e adulti. Le lezioni proporranno un’attività orientata prevalentemente verso lo sviluppo di voce, dizione, fonazione e interpretazione, con un lavoro alla scoperta e all’interpretazione dei testi di grandi autori classici e contemporanei, e si terranno fino al termine dell’emergenza sanitaria quando sarà possibile ritrovarsi nei locali della scuola. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 333/640.90.90.

Il nuovo corso si inserisce in una serie di iniziative condotte nelle ultime settimane dalla Libera Accademia del Teatro che hanno preso il via con la rassegna #Iorecitoacasa che ha richiesto ad allievi di ogni età e di ogni esperienza di inviare un proprio video mentre recitano che, montato dal maestro Andrea Biagiotti, è stato condiviso sulla pagina facebook e sul nuovo canale youtube della scuola. «La nostra scuola – spiega Biagiotti, – ha messo in campo una serie di iniziative per adeguarsi all’attuale periodo e per non fermare la didattica teatrale, sfruttando le possibilità offerte da internet per mantenere i legami e tenere viva la passione. Il primo corso on-line rappresenta un’opportunità per tanti aspiranti attori per sfruttare questo momento di stop delle attività, per muovere un primo passo in quest’arte e per sviluppare le proprie capacità artistiche».