La lista di Donati si “tinge” ancora di rosa. “Dalla parte degli anziani e dell’impegno sociale”

La lista civica del candidato sindaco Marco Donati si arricchisce di nomi. E si “tinge” ancora di rosa. Due i nomi nuovi che si vanno ad aggiungere agli altri.

Valentina Sileno: classe ’76, originaria di Salerno, ma aretina d’adozione, è da oltre 20 anni impiegata in CNA, prima ad Ancona e dal 2001 presso la sede di Arezzo. Dopo aver ricoperto il ruolo di consulente per le imprese, da oltre dieci anni opera in ambito sociale con particolare riferimento all’area sindacale di CNA Pensionati di cui è anche responsabile. Diplomata in Ragioneria come perito commerciale e programmatore presso l’istituto Buonarroti di Arezzo, è da sempre sensibile ai temi della socialità e dell’inclusione.

Valentina Sileno: “Considero prioritario l’impegno a supporto delle persone anziane e in difficoltà. Le affianco nel loro tentativo di soddisfare i propri bisogni, soprattutto quando gli interlocutori sono le istituzioni”.

Anna Cerea, classe ’85, nata e cresciuta a Trento, vive ad Arezzo dal 2013 dove lavora presso Sintra come consulente di buisness development e project manager nel settore delle nuove tecnologie. Laureata in Filosofia estetica e Scienze dello spettacolo, si è occupata di promozione e produzione teatrale presso il Teatro Carcano di Milano. È tra i soci fondatori dell’associazione culturale che ha dato vita al Festival Video Sound Art, progetto permanente che favorisce l’applicazione delle nuove tecnologie digitali in ambito artistico. Da sempre impegnata nel mondo del volontariato, è membro del consiglio del Comitato Aretino Neonatologia dell’Ospedale San Donato che opera nel campo della raccolta fondi per strumentazioni mediche e in attività di sostegno alle famiglie.