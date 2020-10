La Presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai si complimenta con l’azienda aretina SECO per la lotta al Covid-19

Silvia Chiassai Martini dichiara: “La nostra Provincia è terra di eccellenze, di innovazione, di grandi imprenditori, di persone che lavorano con responsabilità, che nonostante la situazione come quella che stiamo vivendo in piena emergenza sanitaria, non si perdono di coraggio, ma anzi trasformano un gap in un’opportunità non solo in termini di progresso aziendale ma per il benessere dell’intera società.

Voglio complimentarmi con l’azienda SECO che da oltre 40 anni opera nel mondo della tecnologia che ha pensato ad un utile strumentazione in campo medico, un ventilatore polmonare non invasivo, portatile e versatile.

La SECO ha saputo coniugare le proprie capacità tecnologiche con quelle mediche e lo ha fatto in tempi rapidi, realizzando un dispositivo grazie alla partnership di IBD che opera nel settore medicale e di PMI innovativa italiana attiva nel settore biomedicale.

Sono certa che questo ventilatore polmonare ad alto flusso, che sarà impiegato sia per uso ospedaliero che domiciliare, che tra l’altro ha già ottenuto la certificazione di conformità per la commercializzazione in Europa, sarà un valido e reale contributo per combattere la pandemia da Covid-19.

Notizie del genere mi riempiono di orgoglio, perché in questa Provincia quando ci si mette al lavoro si fa con serietà e professionalità, ma se tutti lo facciamo verso la stessa direzione rappresenterà un grande passo in avanti per il nostro progresso.