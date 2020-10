Puzzle con foto: un’idea geniale da regalare alla dolce metà

Quando si pensa ad un regalo per la propria dolce metà non bisogna mai sottovalutare l’effetto sorpresa. D’altronde il regalo è esso stesso sinonimo di sorpresa, spesso seguita da una buona dose di gioia. Le neuroscienze allungherebbero la serie di sinonimi, aggiungendo novità, dopamina e, in senso lato, benessere.

Grazie a una sorpresa nel nostro corpo s’innescano una serie di reazioni, alcune delle quali legate al piacere. Dal punto di vista strutturale, le aree che si attivano durante la sorpresa sono quelle della gratificazione e del piacere, in particolare il cosiddetto nucleo accumbens. E quando ci sorprendiamo, nel corpo circola un neurotrasmettitore essenziale per il nostro senso di benessere, la dopamina.

Questa sostanza contribuisce a farci sentire gratificati, perfino felici. Un meccanismo che non è sfuggito al mondo commerciale che spesso cerca di suscitare il cosiddetto wow factor. Ciò che stupisce è che avvertiamo una sensazione piacevole anche quando la sorpresa è tutto sommato di poco conto.

Per tutte queste ragioni, dunque, è molto importante riflettere bene su cosa regalare al proprio partner.

I foto puzzle

Negli ultimi anni una delle sorprese più gradite è quella dei foto puzzle: creare il tuo puzzle con foto è un’ottima idea regalo, moderna e adatta a tutte le occasioni. Un compleanno, una festività, una ricorrenza quale battesimo o matrimonio, senza dimenticare che è un regalo gradito davvero a tutte le età. Sarà come offrire un ricordo, la cui immagine può essere ricostruita tutte le volte che si desidera riviverlo. Basta scegliere l’immagine desiderata e affidarsi agli esperti del settore, che creeranno un vero e proprio puzzle, il cui risultato finale sarà la foto di partenza. Si può disporre in questo modo di un gioco in grado di coinvolgere adulti e bambini e, al contempo di un momento intimo da condividere tutti insieme, a livello familiare.

L’attività di ricostruzione, infatti, oltre a creare un’occasione aggregativa divertente, permette anche di rivivere le sensazioni e le emozioni provate nel momento dello scatto immortalato.

Una volta completato il puzzle, sarà possibile donare alla fotografia una cornice adeguata oppure disfarla per ricomporla ancora in futuro e ripetere l’esperienza ludica, soprattutto insieme ai più piccoli.

Come creare un foto puzzle

Il primo passo è scegliere il sito dove creare il foto puzzle. È importante, poi, scegliere la foto giusta per creare un puzzle di alta qualità. Qualsiasi foto può essere trasformata in un puzzle personalizzato ma è fondamentale prendere in considerazione alcuni fattori che permettono di ricevere una stampa con una buona risoluzione.

La qualità della foto è importante per realizzare un buon puzzle: a prescindere se la foto è stata realizzata da un classico smartphone oppure da una reflex, è comunque una foto digitale che ha una dimensione e un livello di qualità. L’importante è scegliere una foto di alta qualità e con una dimensione minima di 800 kb.

Occhio poi a scegliere un tema. Questo deve essere scelto in base ai gusti e agli interessi della persona a cui è destinato il puzzle. Per gli appassionati di un determinato settore come auto, moto, manga, sport e così via, è possibile scegliere un’immagine presa da internet che ritrae il soggetto preferito.

Infine, quando si crea un foto puzzle è importante considerare il livello di complessità. Data la doppia funzione del puzzle, come gioco ricreativo e ludico adatto anche ai bambini, è importante saper scegliere un foto puzzle per un principiante (meno di 50 pezzi) oppure un puzzle più complesso con una foto tutta colorata e formato da 100 pezzi. In caso di cartolina da realizzare in formato puzzle è consigliabile scegliere una foto semplice e che si adatti al numero minimo di foto scelto dal sito di riferimento.

Regalare un foto puzzle vuol dire davvero tanto. Spesso ci perdiamo alla ricerca degli oggetti più preziosi dimenticando che un regalo ha un valore principalmente affettivo. Pur vivendo in una società altamente materialista ogni tanto fa bene tornare a dare priorità agli affetti e alle relazioni cercando di creare un bel ricordo con qualcosa che anche se intangibile è in grado di restare scolpito nella memoria per tutta la vita.

Dopotutto le foto sono la prova di un momento passato che non si ripeterà più e stamparle in un puzzle personalizzato aggiunge valore ulteriore a quel momento indelebile da ricordare e sarà il ricordo dolce e tenero da appendere in casa o da custodire gelosamente sul comodino.