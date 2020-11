La Presidente Silvia Chiassai Martini: investimenti per 5milioni e 586 mila euro nelle scuole superiori della nostra provincia

Dopo anni di totale stallo la Provincia di Arezzo riparte con importantissimi investimenti. Arriveranno dal MIUR più di 5.850.000 euro che verranno destinati alla messa in sicurezza di scuole attualmente inagibili quali l’ ISPIA Sansepolcro sede “Buitoni” , la succursale del Liceo V. Colonna di Arezzo, la Palestra del Rivaio Castiglion Fiorentino ed infine per il rifacimento della copertura del tetto del complesso Convitto -Liceo Classico di Arezzo.

Silvia Chiassai Martini, Presidente della Provincia di Arezzo dichiara:

“Sto portando avanti una seria programmazione sull’edilizia scolastica che riguarda tutte le nostre vallate, investimenti che ritengo indispensabili ed urgenti per risolvere situazioni annose su diverse scuole superiori.

La sicurezza dei nostri ragazzi la ritengo una priorità assoluta, è urgente intervenire per garantire una scuola moderna e sicura, riportando al centro dell’attenzione il ruolo educativo degli ambienti scolastici che per troppi anni sono stati trascurati. Finalmente c’è la possibilità di fare un passo in avanti, che deve essere solo il primo, perché la scuola torni ad essere o meglio diventi una priorità. Gli interventi complessivi che abbiamo individuato come urgenti sono tredici, per un importo totale di 17.621.480,74 euro che attendono ancora la validazione definitiva da parte del Ministero. Come delegato nazionale per l’edilizia per le Province, continuerò a sollecitare il Governo perché prosegua in modo stabile a destinare fondi importanti per dare una svolta concreta alle scuole superiori, luoghi fondamentali per la crescita dei nostri figli.