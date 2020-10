La Provincia di Arezzo mette a disposizione 70 mila Euro per il TPL

Con il riavvio dell’orario invernale coincidente con il nuovo anno scolastico 2020-21, ma anche per le misure messe in atto per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19, la Provincia di Arezzo interviene mettendo a disposizione 70 mila euro per il trasporto pubblico locale.

Federico Scapecchi, consigliere provinciale delegato al trasporto pubblico locale dichiara :

“Sono stati messi in servizio nella nostra Provincia 29 nuovi autobus, per risolvere le problematiche della capienza dei mezzi, legate soprattutto anche per garantire il distanziamento sociale. Il costo è a carico della Regione, ma a partire dal mese di ottobre la stessa Regione chiede un cofinanziamento da parte degli enti locali pari al 10%. Sin dallo scorso agosto, abbiamo chiesto alla Regione Toscana l’autorizzazione ad usare dei fondi vincolati per il TPL, da tempo erogati dalla Regione e da anni giacenti nel nostro bilancio. Si tratta di circa 70 mila euro che a conti fatti, sono sufficienti per coprire questo 10% per il periodo – . Purtroppo ancora non abbiamo ricevuto risposta dalla Regione Toscana, e ancora una volta la Provincia pesca nelle proprie tasche per finanziare in autonomia il servizio, ma soprattutto per dare continuità; al contempo abbiamo già allertato i Comuni, affinchè stanzino altre risorse necessarie dal in poi. Mi auguro che la Regione prenda in esame velocemente la questione per non trovarsi ancora una volta a dover tamponare l’ennesima emergenza che può risolversi con un semplice placet”