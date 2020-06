La Repubblica del Teatro: due giorni di incontro e confronto tra le Residenze Artistiche della Regione Toscana

La Repubblica del Teatro, ovvero una due giorni di incontro e confronto tra le Residenze Artistiche della Regione Toscana, una nuova iniziativa di RAT che in questa delicata fase per lo spettacolo dal vivo, rinnova il dialogo con il pubblico, che frequenta le sale teatrali e tutte le numerose attività di formazione. Due incontri-seminari per fare il punto sullo “stato dell’arte”, un modo per celebrare la Festa della Repubblica per evidenziare quanto i suoi valori fondanti corrispondano alla pratica quotidiana del lavoro delle Residenze, che svolgono una funzione sociale preziosa nei territori della Regione, con ricadute tangibili sul percorso di crescita individuale e di comunità.

Il primo appuntamento venerdì 5 giugno alle ore 11, IL FORMATORE RAT, ovvero l’incontro dei formatori teatrali, proposta sviluppata dai formatori aderenti al gruppo di lavoro di Tramandando, uno spazio di riflessione, dedicato al rapporto tra la pratica della formazione teatrale nei laboratori e scuole diffusi sul territorio e i valori fondanti dello stato repubblicano. Sabato 6 giugno ore 11 Incontro con il pubblico LO SPETTATORE DI RAT, un evento in diretta sulla Pagina Facebook delle Residenze Artistiche Toscana. L’incontro mette insieme i gruppi di spettatori delle trentadue strutture in un incontro che lascia la parola al pubblico a partire da una domanda centrale: “Quali desideri e quali aspettative nutre lo Spettatore per andare in futuro a Teatro? Quali azioni si aspetta dai teatri e dagli operatori che vivono nel loro territorio?”

Tornare nelle sale teatrali e nei luoghi di spettacolo dal vivo. Con quale animo e con quali paure, se ci sono, il pubblico tornerà nei luoghi di spettacolo? Una conversazione per capire come il pubblico ha vissuto e vive questo momento di sospensione e di allontanamento dagli spettacoli, dai loro teatri di riferimento.Tutte le iniziative della settimana della Festa della Repubblica: incontri, eventi in diretta, nuove produzioni specifiche e di repertorio saranno visibili nella Pagina Facebook delle Residenze Artistiche Toscana