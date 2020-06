Terranuova: Bernini e Frasi all’opera per la nuova stagione giovanile Biancorossa

Dopo l’ottimo lavoro svolto nella stagione appena conclusa, Marco Bernini e Stefano Frasi sono stati riconfermati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova Traiana nei loro rispettivi ruoli di direttore sportivo e direttore tecnico del settore giovanile del club biancorosso. Bernini e Frasi si occuperanno in particolare della gestione dei gruppi Allievi e Giovanissimi, sia di fascia A che di fascia B e da quest’anno anche della categoria Juniores.

I due sono già all’opera, in stretta collaborazione con Andrea Attili, nuovo responsabile di tutto il movimento giovanile terranuovese, e a breve ufficializzeranno anche l’organigramma tecnico per la stagione sportiva 2020-2021, alla quale la società di piazza generale Felice Coralli sta già alacremente lavorando, in attesa delle ripartenza sul campo non appena le norme lo permetteranno.