La Sba schiera due squadre nei campionati giovanili Silver

AREZZO – La Scuola Basket Arezzo schiera due squadre nei campionati giovanili Silver. L’Under16 Rosini e l’Under18 Rosini sono le formazioni che, a partire da domenica 15 novembre, scenderanno in campo nei rispettivi tornei regionali contro avversarie del resto della provincia e del resto della regione, con l’obiettivo di tenere alto l’onore della pallacanestro cittadina.

I due gruppi sono stati affidati ad allenatori di esperienza quali Michele Roggi e Antonio Bindi che hanno rinnovato il loro impegno al servizio del settore giovanile della Sba e che avranno il compito di far vivere ai loro ragazzi un’annata di crescita sportiva e umana in vista di un futuro inserimento nelle squadre seniores.

L’Under18 Rosini sarà composta da tredici ragazzi nati tra il 2003 e il 2004 che giocano insieme ormai da molte stagioni e che rappresentano uno dei gruppi di riferimento della società in termini di serietà, passione e impegno, con una piena disponibilità garantita a coach Bindi per vivere al meglio le loro ultime annate nel settore giovanile.

I dieci ragazzi del 2005 impegnati nell’Under16 Rosini, invece, si stanno preparando a vivere una stagione fondamentale per il loro percorso sportivo: questa categoria rappresenta infatti uno spartiacque tra il vivaio e le prime squadre per individuare e per selezionare gli atleti di maggior interesse. In quest’ottica, il principale obiettivo stagionale di entrambe le squadre è rappresentato dalla definitiva maturazione tecnica, tattica e caratteriale dei rispettivi cestisti che è ritenuto il presupposto necessario per provare ad ottenere buoni risultati nei rispettivi campionati Silver.

«Il nostro più bel traguardo – spiega Bindi, – sarà il miglioramento individuale di ogni ragazzo come giocatore e, più in generale, come persona. Ai nostri atleti abbiamo chiesto di impegnarsi e di divertirsi in ogni allenamento, due presupposti necessari per poter far bene anche in campionato e per poter vivere una stagione di cui essere soddisfatti a prescindere da ogni risultato».