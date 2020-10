Visita in Commissione medica per rilascio e rinnovo di patenti speciali. Servizio sempre più vicino ai cittadini

La Commissione Medica Locale, meglio conosciuta come Commissione Patenti Speciali, è un organismo di grande importanza ed ha il compito di accertare i requisiti psicofisici in caso di revisione della patente di guida, oppure in occasione del rinnovo, del conseguimento o dell'estensione ad altre categorie richiesta da persone con situazioni cliniche che possano far sorgere dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida. E’ un organismo coordinato dalla USL TSE, in particolare dalla direzione di Medicina Legale, ma di nomina del Ministero dei Trasporti. Per rispondere sempre di più alle esigenze dei cittadini e per migliorare il servizio, la Direzione della UOC Medicina Legale ha deciso di aumentare la propria azione andando ad effettuare sedute anche presso la sede di Medicina Legale del Valdarno, ubicata dentro l’Ospedale La Gruccia. Da oggi, quindi, la Commissione si riunirà tre volte alla settimana ad Arezzo ed una in Valdarno; questo non solo permetterà di alleggerire il flusso di persone su Arezzo, che in questa fase di pandemia è un ulteriore elemento di sicurezza, ma consentirà di velocizzare e snellire le attese di tutti. In provincia di Arezzo sono circa 6000, di cui 2000 in Valdarno, le visite annuali della Commissione che possono essere prenotate tramite il canale CUP.