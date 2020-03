La squadra di calcio di Terranuova dona risorse per la lotta al Coronavirus

In un momento di estrema difficoltà per tutto il Paese, anche l’Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova Traiana, nel suo piccolo, ha cercato di dare il proprio contributo alle categorie che in questo momento stanno attuando un enorme sforzo per aiutare le persone in difficoltà a causa del proliferare del virus Covid-19.

Per questo motivo, tutta la rosa della Prima Squadra, unitamente allo staff tecnico biancorosso, ha deciso di devolvere la celeberrima cassa delle multe a favore della lotta contro il Coronavirus. Il club di piazza generale Felice Coralli ha provveduto attraverso il proprio consiglio direttivo a rimpinguare la somma raccolta e, d’intesa con il Sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni, l’ha devoluta interamente al presidio ospedaliero Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, aderendo all’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Sindaci e dal Calcit Valdarno, nella speranza di contribuire, almeno in parte, alla lotta al virus. Una battaglia che dobbiamo vincere tutti assieme, distanti ma uniti.

Anche la società del presidente Mauro Vannelli è consapevole che agire unitariamente come comunità del Valdarno rende le nostre azioni più efficaci.