La Terranuova Traiana saluta il portiere Lorenzo Alterini

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova Traiana comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Alterini all’Asd Vaggio-Piandisco’.

Portiere classe 1999, Alterini ha ben difeso per due stagioni la porta terranuovese, dando un contributo determinante alla prima storica vittoria del campionato di Promozione 2018-2019, unitamente alla conquista della finale di Coppa Italia di categoria, seguita da un eccezionale terzo posto nello scorso torneo di Eccellenza.

Non è mai mancato, in questi 2 anni, l’impegno di Lorenzo per la causa biancorossa. Un impegno in campo, in allenamento e anche fuori dal campo.

Il club di piazza generale Felice Coralli ringrazia Alterini per questo vincente periodo insieme, a cui facciamo un grande in bocca al lupo per la continuazione della sua carriera.

Grazie di tutto Lorenzo Alterini e buona fortuna!