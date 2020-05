La Vbc Arnopolis guarda avanti e mette a segno un doppio colpo sul mercato: in arrivo il coach Roberto Latini e la centrale Elisa Storni

Si chiude il lungo ciclo di collaborazione tra la Vbc Arnopolis e l’allenatore aretino Giorgio Peruzzi, che negli anni ha contribuito ad un’importante crescita del settore giovanile della società, centrando una storica promozione in serie C della prima squadra femminile.

« A nome di tutta la società voglio ringraziare Giorgio Peruzzi per quanto ha fatto sulla panchina dell’Arnopolis. Sono stati anni ricchi di soddisfazioni e di emozioni, che hanno contribuito a far crescere il settore giovanile e la prima squadra femminile – ha dichiarato il presidente Fabio Mangani – dopo un’attenta valutazione abbiamo tuttavia preferito proseguire in un’altra direzione, ritenendo necessario portare una ventata di aria nuova, stimoli diversi e dando inizio così ad un nuovo ciclo».

La Vbc Arnopolis, nonostante lo stop dei campionati a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha infatti deciso di guardare avanti con fiducia mettendo a segno un doppio colpo sul mercato in vista della prossima stagione. A guidare la squadra nel campionato di serie C regionale sarà il coach fiorentino Roberto Latini, 46 anni e alle spalle una collezione di presenze e promozioni centrate nei campionati di B1, B2 e A2.

Latini potrà contare su due “vecchie” conoscenze: la centrale Elisa Storni, che ha militato nei campionati regionali di B2 e B1 in squadre come il Cecina, il Montesportoli e il Pontassieve, e l’esperta Paola Ronconi che il nuovo coach ha già allenato nella Sestese e che ormai è diventata un pilastro della difesa casentinese. Confermata anche la cubana Yumi Diago Silva, determinante come opposto nella passata stagione. Le conferme e i nuovi arrivi andranno ad affiancarsi allo zoccolo duro della squadra, che ormai da anni regala soddisfazioni alla società.