L’aperitivo di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni in Piazza Grande

Dalle 19:30 l’incontro con i candidati per il Comune e la Regione nell’area aperitivo del ristorante “Lancia d’Oro”

Sabato 5 settembre Fratelli d’Italia aspetta militanti e simpatizzanti in Piazza Grande. A partire dalle ore 19:30, nell’area aperitivo del ristorante “Lancia d’Oro” davanti alle Logge Vasari, i candidati per Consiglio Comunale e Consiglio Regionale incontreranno i cittadini e saranno a loro disposizione per scambiarsi idee e riflessioni.

La serata raggiungerà il suo culmine quando in Piazza Grande arriverà la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che verrà ad Arezzo per incontrare candidati, militanti e simpatizzanti e dare il suo supporto ad Alessandro Ghinelli Sindaco in vista del prossimo appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre.

L’evento è organizzato nel pieno rispetto delle vigenti normative contro la diffusione del Covid-19. Si ricordano quindi gli obblighi all’uso della mascherina e al rispetto delle regole sul distanziamento sociale