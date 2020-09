Tutti negativi i tamponi effettuati alla Casa di Riposo “Fossombroni”

AREZZO – Tutti negativi i tamponi effettuati alla Casa di Riposo “V. Fossombroni”. Tra martedì 1 e giovedì 3 settembre, i settantasei residenti e i cinquantasei operatori della storica struttura cittadina sono stati sottoposti al test per rilevare il contagio da Covid19, con i risultati arrivati nella serata di venerdì 4 settembre che hanno fornito il miglior risultato auspicabile. A seguito dei controlli, infatti, è stata riscontrata la negatività per tutte le centotrentadue persone sottoposte allo screening. «Siamo lieti – commenta Stefano Rossi, direttore della Casa di Riposo “V. Fossombroni”, – di informare parenti, familiari e amministratori di sostegno dei nostri residenti del buon esito di tutti i tamponi. Esprimo il mio più sentito ringraziamento ai nostri dipendenti e ai dipendenti delle Cooperative “Il Giocolare” e “S.T. Gestioni” per l’impegno e per i sacrifici imposti dalla drastica riorganizzazione del lavoro, e soprattutto ringrazio il dottor Vittorio Panissidi, coordinatore dei servizi, per la passione e la professionalità dimostrate in questi mesi tanto difficili».