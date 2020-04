“L’area “Riconquistiamo tutto” non rappresenta le posizioni dello Spi Cgil di Arezzo”

In merito al documento relativo al Covid 19 e che solo tra le righe rende chiaro che è il frutto di “Riconquistiamo tutto – Opposizione in CGIL“, lo Spi provinciale di Arezzo ricorda che esso non rappresenta la posizione dello stesso sindacato. Tale documento non è stato discusso e approvato da nessun Organo statutario dello Spi Cgil di Arezzo.

Tale documento risponde pertanto al pensiero del gruppo o del singolo e non coinvolge assolutamente lo Spi Cgil in nessuna delle sue espressioni e organismi democraticamente eletti. Per lo Spi di Arezzo rimane comunque intangibile la piena libertà di espressione di ogni iscritto e dall’altro rimane il dovere dei gruppi dirigenti di rappresentate il pensiero e l’orientamento politico dello Spi Cgil.

Spi Cgil di Arezzo