L’ Associazione Scrittori Aretini Tagete lancia il bando 2020 e rinnova il consiglio direttivo

L’ Associazione Scrittori Aretini Tagete, che riunisce gli scrittori nati o residente in Provincia di Arezzo, ha rinnovato il suo Consiglio Direttivo, che risulta così composto: prof. Patrizia Fazzi Presidente, prof. Franca Canapini Vicepresidente, prof. Mauro Caneschi Segretario, Tesoriera Avv. Luciana Faltoni, Consiglieri Arch. Mauro Valenti, Prof. Anna Bartolini, Prof. Gianluca Dioni. Contemporaneanmente è uscito il Bando di Concorso del Premio Letterario Tagete, giunto alla XXII Edizione, con scadenza il 31 luglio 2020 e Cerimonia di premiazione il 12 novembre p.v. nella splendida cornice della Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. A tutti primi classificati la statuetta del mitico dio etrusco Tagete; diplomi e targhe agli altri classificati e segnalati.

Il Concorso prevede tre Sezioni per Opere Edite di Narrativa, Poesia e Saggistica e quattro per Opere Inedite di Narrativa e Poesia per Adulti e Giovani. Queste sezioni sono riservate agli scrittori nati e residenti in Provincia di Arezzo. E’ prevista anche la Sezione Speciale ‘Etruria’, aperta agli autori NON aretini che trattino, in opere narrative edite, argomenti relativi al patrimonio storico-culturale dell’antica Etruria. Il vincitore del 1^ Premio Narrativa aretina parteciperà di diritto al “Premio Letterario Toscano” 2021, contest che prevede partecipanti da ogni città della Toscana, vincitori del 1^ premio di narrativa nella propria provincia. Le opere saranno valutate da un comitato di giornalisti e librai e verranno presentate nella varie città toscane. Il vincitore del Premio Letterario Toscano 2020 sarà premiato a Firenze il 16 ottobre p.v.

Data la grave situazione sanitaria nazionale, l’Associazione Tagete, allineandosi ai decreti istituzionali, ha rimandato gli eventi programmati nei prossimi mesi e si associa ai pressanti inviti a rimanere in casa, ma, in attesa di tempi migliori, sta progettando incontri, presentazioni di libri di soci e conferenze. Le notizie e informazioni sull’Associazione e sul bando del Premio Tagete 2020 sono consultabili presso il sito www.associazionescrittoriaretini.it.