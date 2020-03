Montevarchi, ordinanza del sindaco: “obbligo di mascherina per personale e clienti dei negozi”

E’ in vigore l’ordinanza, emessa dal Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, che obbliga il personale e i clienti all’uso della mascherina all’interno degli esercizi commerciali della media e grande distribuzione, centri commerciali, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. I titolari e i gestori delle attività commerciali devono esporre in modo visibile quanto disposto dall’ordinanza informando la propria clientela che è consentito l’accesso solo con l’uso della mascherina e che dovrà essere sempre garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Il Comune di Montevarchi, in collaborazione in particolare con la Protezione Civile e i volontari della Curva Sud, del Pestello Calcio, Davide Prosperi di Green Post, gli Alpini e tanti cittadini, sta continuando a distribuire mascherine, tramite le farmacie ed altre aree attraverso “un porta a porta”, per permettere che tutti i cittadini abbiano le mascherine da indossare quando escono di casa.

“Il paese intero si è fermato, scuole, attività commerciali, per evitare una diffusione incontrollata del Covid19 – afferma il Sindaco Chiassai Martini – è necessario che ognuno di noi si senta responsabile delle proprie azioni, uscendo solo in casi di necessità e muniti di una protezione che tuteli gli altri.Dobbiamo capire che siamo tutti potenziale causa di diffusione del virus, per questo invito soprattutto gli anziani a stare in casa e usufruire del servizio a domicilio che abbiamo messo a disposizione sia per la spesa che per i farmaci, affidatevi ai volontari della Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri di Loro e Montevarchi e Bakonghe, che si sono messi a disposizione“. Da più di due settimane i volontari hanno già risposto a 185 consegne a domicilio e 150 telefonate per informazioni.