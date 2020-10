“Lauretana in Cammino”, venerdì appuntamento a Cortona

Tappa conclusiva del press tour, sarà venerdì 9 ottobre alle 12, quando a Cortona, presso la Sala del Consiglio Comunale in Piazza Signorelli, si svolgerà l’appuntamento finale dell’iniziativa

Valorizzare la Via Lauretana Toscana, un percorso facilmente percorribile in 5-7 giorni e lungo 108 km; un’ antica via che parte da Siena e arriva a Cortona. Un cammino che si snoda tra la Provincia di Siena, coinvolgendo numerosi Comuni tra le Crete e la Valdichiana e la Provincia di Arezzo, toccando nello specifico i Comuni di Siena – Asciano – Rapolano Terme – Sinalunga – Torrita di Siena – Montepulciano – Cortona.

L’iniziativa “Lauretana in Cammino”, ha come obiettivo la promozione del turismo lento lungo lo storico percorso e ha preso il via oggi e proseguirà fino al 9 ottobre.

L’iniziativa è partita questa mattina da Siena, alla presenza di giornalisti ed esperti di comunicazione che trascorreranno tre giorni tra le tante bellezze che questo territorio incastonato tra due Province, può offrire. Questa mattina è stata anche illustrata l’apposita app sviluppata per far conoscere la Via Lauretana e permettere ai pellegrini di fruirne nel miglior modo possibile.

Tappa conclusiva del press tour, sarà venerdì 9 ottobre alle 12, quando a Cortona, presso la Sala del Consiglio Comunale in Piazza Signorelli, si svolgerà l’appuntamento finale dell’iniziativa. Saranno presenti oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale cortonese, anche esponenti della Regione e l’Assessore al Turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli.