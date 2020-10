“Solidarietà in Buone Mani Onlus” promuove la prima “Giornata del Benefattore”

Sembra un azzardo ma non lo è, o almeno non è tale per Don Giuliano Faralli, Presidente di “Solidarietà In Buone Mani Onlus” di Castiglion Fiorentino e per tutta l’Associazione. Il 2020 ha messo in seria difficoltà le iniziative di raccolta fondi della Onlus ed in generale gli introiti degli enti umanitari.

Ci racconta Don Giuliano: “avevamo ideato con il Consiglio dell’Associazione questa iniziativa ben prima della pandemia; lo scopo era quello di valorizzare gli sforzi e la generosità dei nostri donatori e benefattori, quella che ci giunge nei viaggi da chi beneficia del nostro aiuto e dai missionari ma che poi deve divenire una gratitudine permanente. Siamo convinti che il nostro agire e la nostra storia abbia un fondamento spirituale forte e questo è la base della nostra attività: la condivisione dei valori di Solidarietà e impegno per i poveri con quanti credono in questi.”

L’iniziativa avrà inizio venerdì 9 ottobre con una presenza simbolica tra la gente, nei pressi del mercato settimanale ci sarà un Gazebo dell’Associazione a Piazzale Garibaldi. Ma il culmine ci sarà Domenica 11 ottobre alle ore 18.00 con la Santa Messa alla chiesa della Collegiata, uno momento di preghiera, di riflessione e un pensiero forte ai Benefattori dell’Associazione che non sono più tra noi. A seguire ci sarà uno spettacolo di giochi di bandiera nella piazza antistante la chiesa grazie al “Gruppo storico e sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino” che non potevano mancare. Grandi protagonisti del lungo viaggio di solidarietà iniziato con Padre Arturo Buresti e oggi testimonial di tante iniziative a favore dei progetti.

La “Giornata del donatore” è patrocinata dal Comune di Castiglion Fiorentino. Il Presidente, il Direttivo e i Soci sperano di incontrare in queste due occasioni i Benefattori del nostro territorio. Don Giuliano in particolare ci tiene a precisare “desideriamo ringraziare anche tutti coloro che ci aiutano con il 5 x mille, che è il primo introito del nostro bilancio e che anche quest’anno si è confermato a buoni livelli”.

La Onlus castiglionese opera sia in Africa, ovvero in Sierra Leone, che nello stato sudamericano del Perù. In questi mesi la problematica del Covid Sars 2 ha colpito soprattutto il secondo, e anche per questo l’Associazione conta di confermare tutti i suoi impegni.

Per maggiori informazioni su progetti e attività la due giorni sopra descritta è l’occasione adatta. Don Giuliano e tutta l’Associazione “Solidarietà In Buone Mani Onlus” Vi invitano a partecipare!!