Lavori allo snodo viario tra via Fiorentina e il raccordo. Dal 23 marzo e fino ad aprile 2021 cantiere e divieto di sosta in alcuni tratti

Cambia la viabilità in un crocevia importante per il traffico cittadino. Sono infatti cominciati gli interventi di ristrutturazione dello snodo viario posto all’intersezione tra via Fiorentina e il raccordo urbano, con cantierizzazione mediante recinzione new jersey e rete in polietilene.

Alla luce di questo, da lunedì 23 marzo e fino al termine dei lavori, previsto per il 30 aprile 2021, è istituito il divieto di sosta h24, con rimozione forzata di tutti i veicoli, in ambo i lati di via Fiorentina, nel tratto che va dalle intersezioni con via Galilei e con viale Don Minzoni, oltre che nel tratto che va dal civico n. 103 all’intersezione semaforica con viale Don Minzoni;

in viale Don Minzoni, nel tratto che va dall’intersezione semaforica con via Fiorentina e l’intersezione con viale Salvemini;

in viale Amendola, nel tratto che va dall’intersezione semaforica con via Fiorentina e lo svincolo in uscita per Obi e il centro commerciale Setteponti.

Nel periodo sopracitato, nei tratti di strada di via Fiorentina, viale Don Minzoni e viale Amendola, potrebbero rendersi necessari la chiusura pedonale del marciapiede, il senso unico alternato o il restringimento provvisorio della carreggiata. Le modifiche alla circolazione avverranno mediante installazione di segnaletica.