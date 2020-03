Castel Focognano – L’emergenza Coronavirus sta aumentando il senso di appartenenza dei cittadini

È proprio in questo riscoperto clima di unione e solidarietà che i cittadini appartenenti al Rione del Borgo hanno deciso di devolvere un’offerta all’Ospedale “San Donato” di Arezzo (AR).

L’idea nata dai giovani del Rione è stata da subito accolta da tutti con grande partecipazione ed entusiasmo. La somma raccolta è stata devoluta nella speranza riuscire ad aiutare concretamente il presidio sanitario di riferimento della nostra vallata nella lotta al Coronavirus.

Il Rione del Borgo con questo gesto coglie anche l’occasione per ringraziare profondamente i medici, gli infermieri e tutti coloro che operano nel settore sanitario sia per il loro operato che per gli enormi sforzi e sacrifici che quotidianamente fanno per riuscire a garantirci il miglior servizio e le migliori cure possibili.